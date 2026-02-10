Programan cortes de agua para este martes en la Región Metropolitana: Revisa las comunas y sectores afectados
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Aguas Andinas anunció cortes de agua programados para este martes 10 de febrero en algunas comunas de la Región Metropolitana.
Se trata de trabajos en terreno, los que podrían extenderse, incluso, por doce horas. Estos fueron informados en la página web de la compañía (pincha aquí).
Los cortes de agua para este martes 10 de febrero
Según lo indicado por Aguas Andinas, los cortes de suministro son en:
Renca: Desde las 15:00 horas del martes a las 03:00 horas del miércoles
Las Condes: De las 15:00 horas a las 23:50 horas
Santiago: Desde las 15:00 horas del martes a la 01:00 horas del miércoles
San Ramón: De las 15:30 horas a las 21:30 horas
Huechuraba (corte de emergencia): Desde las 00:04 horas hasta las 06:04 horas
