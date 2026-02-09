PDI confirma detención de pasajero que advirtió presunto explosivo en avión en aeropuerto de Santiago

09 feb. 2026 - 23:28 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) se refirió al caso de un pasajero que fue detenido durante la tarde de este martes, luego de que le dijera a funcionarios de una aerolínea que había un presunto explosivo al interior de la aeronave, lo que obligó a hacer una evacuación para realizar las diligencias.

¿Qué dijo la PDI?

El inspector Diego Escobar del Departamento de Inspección Secundaria de la Prefectura Aeropuerto de la PDI, explicó que todo comenzó cuando "personal de la aerolínea realizó una revisión de rutina de los equipajes (del avión) y se percató de una situación anómala y ubicaron al propietario".

"Al preguntarle si tenía un artefacto en dicha maleta, este menciona que no, que el explosivo se encuentra a bordo de la aeronave, lo que procedió a su detención", sostuvo.

Ante esto, el efectivo policial remarcó que "se descartó la presencia de un explosivo en dicha aeronave. El detenido fue puesto a disposición del 1° Juzgado de Garantía de Santiago en el primer bloque de audiencias de mañana".

Por último, Escobar remarcó que la persona detenida es de nacionalidad chilena y mayor de edad.

