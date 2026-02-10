Chileno fue detenido por el ICE y aseguran que vive un infierno en prisión: "Tenía que comer en el suelo"

10 feb. 2026 - 01:32 hrs.

Gonzalo Torres fue detenido por funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos el pasado 6 de enero, luego de haber salido a tomar unas fotografías a unos autos para ponerlos en venta.

Los agentes del organismo policial le notificaron en ese momento que su arresto se debía a que llevaba en el país más tiempo del que le permitía su visa.

De esta manera, firmó un acuerdo para una autodeportación el 8 de enero. En un principio, las autoridades le dijeron que podría viajar a Chile el 15 de ese mismo mes, pero una serie de vuelos fueron cancelados.

"No merece estar sin contacto con su familia"

Constanza Palma, pareja del joven de 29 años, habló con el medio Sahan Journal y explicó que Gonzalo está detenido actualmente en el Centro Correccional Richwood de Luisiana.

Si bien ha podido comunicarse con su familia, este contacto ha sido más bien escaso, y todo se transformó rápidamente en un infierno para él.

El círculo cercano del detenido indicó que les dijo que los baños de la cárcel estaban repletos de excremento y que "tenía que comer en el suelo".

Ante esta situacicón, Constanza agregó que "Gonzalo no merece estar sin contacto con su familia, no merece estar detenido tanto tiempo".

Iniciaron una vida en Minnesota

Tanto Gonzalo como Constanza forjaron una vida en Minnesota desde hace unos 5 años. Ambos tuvieron la opción de trabajar en varios lugares e incluso arrendaron un departamento en Burnsville.

Pese a todo esto, planeaban regresar a nuestro país a inicios de febrero, lo que se vio obstaculizado por la detención por parte de agentes del ICE.

