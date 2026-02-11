Homicidio en Quinta Normal: Hombre fue baleado por desconocidos cuando estacionaba su auto

11 feb. 2026 - 05:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio con arma de fuego se registró en horas de la madrugada de este miércoles y afectó a un hombre de nacionalidad extranjera, justo cuando estacionaba su vehículo.

Según información proporcionada por la Policía de Investigaciones (PDI), la víctima fue atacada por un grupo de desconocidos que posteriormente se fugó.

"Serían alrededor de 15 disparos"

El subcomisario Italo Alfaro, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, explicó que el hombre recibió disparos por parte de unos individuos que "se trasladarían en un vehículo motorizado... preliminarmente, serían alrededor de 15 disparos en el lugar".

"La víctima vive en el lugar con su grupo familiar, se encontraba estacionando su vehículo y fue atacado al momento de ingresarlo", sostuvo.

De acuerdo a lo anterior, Alfaro manifestó que "fue trasladado de forma particular a un recinto hospitalario", donde se constató su fallecimiento.

