Encuentran con vida a conscripto que estaba desaparecido del 4 de febrero en Tarapacá
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
El martes recién pasado se confirmó el hallazgo con vida de un soldado conscripto que estaba desaparecido del 4 de febrero en el norte de Chile.
El comisario José Moya, de la Brigada de Homicidios Iquique, dijo que se trata del soldado Cristopher Ponce, quien a inicios de este mes no se presentó al cuartel que le correspondía, lo que generó preocupación.
¿Qué dijo el comisario?
El detective señaló que "el día 4 de este mes, habría viajado de Arica en dirección al regimiento. Sin embargo, no se bajó en la comuna de Huara y llegó hasta Iquique, tomando contacto con un conocido, quedándose en la ciudad, pernoctando en la calle".
Moya no reveló detalles acerca del estado de salud de Ponce, aunque sí destacó que "los oficiales realizaban diligencias para dar con su paradero, logrando ubicarlo en el sector de La Puntilla".
