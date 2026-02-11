Logo Mega

Temblor se percibe en la zona sur de Chile: Revisa la magnitud del sismo

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,4 se registró durante la madrugada de este miércoles, cuando el reloj marcaba las 05:16 horas.

Según informó el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió 34 kilómetros al Noroeste de Puerto Natales, región de Magallanes. Además, tuvo una profundidad de 18 kms.

Unos minutos después de ocurrir el sismo, Senapred informó que estaba evaluando "afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos".

