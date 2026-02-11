Bono Base Familiar: Estas son las personas que pueden cobrar el aporte

11 feb. 2026 - 09:00 hrs.

El Bono Base Familiar es un beneficio estatal destinado a los hogares más vulnerables del país, el cual busca aumentar la renta de las familias que participan activamente en el subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

El aporte monetario se paga por 24 meses si se cumplen los requisitos. El monto varía cada mes según la situación económica del beneficiario, cubriendo el 85% de la diferencia entre sus ingresos mensuales per cápita y el valor de la línea de pobreza extrema.

¿Quiénes pueden cobrar el Bono Base Familiar?

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mindeso) indica que el cobro puede realizarlo una persona que viva sola o el integrante de la familia beneficiaria, según el siguiente orden:

Prioridad 1: madre de personas menores de 18 años o personas con certificación de invalidez o discapacidad mental; o de causantes del Subsidio Familiar (SUF).

madre de personas menores de 18 años o personas con certificación de invalidez o discapacidad mental; o de causantes del Subsidio Familiar (SUF). Prioridad 2: mujer mayor de 18 años que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

mujer mayor de 18 años que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar. Prioridad 3: mujer mayor de 18 años que sea dueña de casa.

mujer mayor de 18 años que sea dueña de casa. Prioridad 4: hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar, si no hay mujeres que cumplan la prioridad anterior.

hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar, si no hay mujeres que cumplan la prioridad anterior. Prioridad 5: cualquier mujer mayor de 18 años. Si no hay, cualquier hombre mayor de 18 años

cualquier mujer mayor de 18 años. Si no hay, cualquier hombre mayor de 18 años Prioridad 6: persona mayor de edad que tenga a su cuidado a una persona menor de 18 años.

¿Quiénes reciben el Bono Base Familiar?

Es un beneficio exclusivo para participantes de Chile Seguridades y Oportunidades. No es necesario postular, ya que se activa al cumplir lo siguiente:

Estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

Tener un ingreso per cápita que sea inferior a $45.572 mensuales.

¿Cómo se cobra el Bono Base Familiar?

Por lo general, el pago se realiza a la cuenta bancaria del cobrador de la familia o a una CuentaRUT que abre el Mindeso para este fin. No tiene plazo para cobrar y aplica solo si no tiene cuenta.

El cobro también se puede realizar mediante pago presencial, en la Caja de Compensación Los Héroes o en una sucursal de BancoEstado cercana al domicilio. El plazo para tramitarlo es de seis meses y debe acudir con la cédula de identidad.

