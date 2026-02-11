Bono Base Familiar: Estas son las personas que pueden cobrar el aporte
- Por Meganoticias
El Bono Base Familiar es un beneficio estatal destinado a los hogares más vulnerables del país, el cual busca aumentar la renta de las familias que participan activamente en el subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.
El aporte monetario se paga por 24 meses si se cumplen los requisitos. El monto varía cada mes según la situación económica del beneficiario, cubriendo el 85% de la diferencia entre sus ingresos mensuales per cápita y el valor de la línea de pobreza extrema.
¿Quiénes pueden cobrar el Bono Base Familiar?
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mindeso) indica que el cobro puede realizarlo una persona que viva sola o el integrante de la familia beneficiaria, según el siguiente orden:
- Prioridad 1: madre de personas menores de 18 años o personas con certificación de invalidez o discapacidad mental; o de causantes del Subsidio Familiar (SUF).
- Prioridad 2: mujer mayor de 18 años que sea jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.
- Prioridad 3: mujer mayor de 18 años que sea dueña de casa.
- Prioridad 4: hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar, si no hay mujeres que cumplan la prioridad anterior.
- Prioridad 5: cualquier mujer mayor de 18 años. Si no hay, cualquier hombre mayor de 18 años
- Prioridad 6: persona mayor de edad que tenga a su cuidado a una persona menor de 18 años.
¿Quiénes reciben el Bono Base Familiar?
Es un beneficio exclusivo para participantes de Chile Seguridades y Oportunidades. No es necesario postular, ya que se activa al cumplir lo siguiente:
- Estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.
- Tener un ingreso per cápita que sea inferior a $45.572 mensuales.
¿Cómo se cobra el Bono Base Familiar?
Por lo general, el pago se realiza a la cuenta bancaria del cobrador de la familia o a una CuentaRUT que abre el Mindeso para este fin. No tiene plazo para cobrar y aplica solo si no tiene cuenta.
El cobro también se puede realizar mediante pago presencial, en la Caja de Compensación Los Héroes o en una sucursal de BancoEstado cercana al domicilio. El plazo para tramitarlo es de seis meses y debe acudir con la cédula de identidad.
