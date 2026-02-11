"Hubo un incidente": Revelan detalles del quiebre amoroso de Américo y Yamila Reyna

11 feb. 2026 - 10:19 hrs.

Sorpresa en las últimas horas causó la noticia de un inminente quiebre amoroso entre Américo y Yamila Reyna, a pesar de que tenían planes de matrimonio en los próximos meses.

La información fue dada a conocer la noche del martes por la periodista de farándula Cecilia Gutiérrez, quien detalló que el fin de semana la pareja tuvo varias discusiones, lo que habría ocasionado el quiebre definitivo.

"Está castigado"

Los primeros signos del fin de la relación surgieron luego de que la actriz dejó de seguir al cantante en Instagram. Además, apareció sin su anillo de compromiso en la conducción del Festival Oro Verde en Empedrados este fin de semana.

En ese contexto, la argentina tuvo que presentar a Américo durante su show, instancia en la que el público les pidió un beso, pero Yamila respondió: "Está castigado", aunque luego se besaron. Después el artista le dedicó una canción y ella volvió a bromear: "Justo que hoy estás en capilla, se te ocurre dedicármela. Mirá vos, cómo son, ah".

"Tratan a Américo de violento"

Según contó Cecilia Gutiérrez, estaba "todo bien hasta que se termina el festival. Porque algo sucedió que hizo que todo cambiara. Hubo un incidente en las cabañas en que ellos estaban, donde incluso se reportaron gritos, peleas".

"Luego habría sucedido un incidente en una bomba de bencina camino a Santiago, cerca de Talca. Eso lo reportan incluso en redes sociales (...) había mucha gente que lo presenció. No especifican a qué se refieren con ese episodio, pero tratan a Américo de violento", añadió la comunicadora.

Es más, Gutiérrez aseguró que Américo se fue a alojar a la casa de su expareja, donde están sus hijos. "Ayer habría mandado a buscar el perrito que tenía junto a Yamila y estaría sacando sus cosas durante este corto plazo", contó.

El enigmático video de Yamila

A pesar de que ninguno de los dos ha confirmado el quiebre definitivo, Yamila Reyna compartió recientemente una historia en Instagram de una presentación del orador motivacional mexicano Daniel Habif.

"Si yo tuviera que pedirle perdón a alguien, sería a mi corazón. Por cada vez que lo expuse a la indiferencia de alguien que no supo apreciarlo en su totalidad. Le pediría perdón a mi corazón por haberlo dejado en manos de una persona que no lo cuidó. Perdón por haberte forzado a seguir amando cuando ya estabas roto", dice en el fragmento compartido por la la trasandina.