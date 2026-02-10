La desconocida conexión familiar entre Tita Ureta y Pedro Pascal: Joaquín no le creyó

10 feb. 2026 - 16:12 hrs.

Durante la emisión de "La Hora de Jugar", la animadora Tita Ureta reveló una estrecha conexión que tiene junto al actor chileno Pedro Pascal.

En un principio, el inesperado lazo familiar también era desconocido para el rostro de Mega. Sin embargo, la hermana del actor, la también actriz chilena, Lux Pascal, fue quien le contó a Ureta sobre el íntimo vínculo.

La conexión familiar entre Tita y Pedro

Tras hablar sobre la aparición del actor chileno en la "casita" de Bad Bunny en el Super Bowl, fue que Tita Ureta decidió comentar el parentesco entre ella y la familia Pascal.

"Hay que recordar que el papá de Pedro Pascal es doctor, así que ahí está todo bien... Es primo mío, ¿sabían?", reveló, a lo que Joaquín Méndez no le creyó: "¡Mentira! ¡Tita, para de mentir!".

Sin creerlo todavía, Tita decidió seguir intentando convencer al argentino. "Estoy jurando por Dios. Pedro Pascal es mi primo. Estuve en su casa en Laguna el fin de semana. Tengo el teléfono de Pedro, pero no me va a contestar", explicó.

Y en una publicación de Instagram de un medio de espectáculos en donde hablaban de la revelación familiar, la animadora comentó: "Verónica Pascal Ureta, su mamá, y de Lux, es prima de mi papá. Lux me contó".

