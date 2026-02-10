Ranking de corrupción mundial: Revisa el puesto en que quedó posicionado Chile

10 feb. 2026 - 17:46 hrs.

¿Qué pasó?

Chile se ubicó en el lugar 31 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, que fue publicado por Transparencia Internacional.

El estudio estableció que el promedio mundial cayó a 42 puntos. Además, 122 de 182 países obtuvieron una puntuación inferior a 50.

Ranking de corrupción

El IPC clasifica a 182 países y territorios de todo el mundo en función de sus niveles de percepción de corrupción en el sector público.

A nivel global, Dinamarca encabezó el listado, seguido por Finlandia y Singapur. En América, el primer país en la lista en Canadá, luego le siguen Uruguay y Estados Unidos.

Chile se posicionó en el puesto 31, ubicándose como uno de los mejores de la región tras Uruguay.

En tanto, Venezuela, Nicaragua y Haití se mantuvieron como los países con percepciones más altas de corrupción, asociados a altos niveles de represión e instituciones fallidas.