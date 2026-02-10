Panoramas para el Día de los Enamorados: Conoce las actividades que se realizarán este 14 de febrero

10 feb. 2026 - 09:00 hrs.

En cosa de semanas se conmemorará una efeméride esperada por muchos: el Día de los Enamorados, festividad que se celebra cada 14 de febrero y donde nace la posibilidad de celebrar con esa persona especial.

Son muchos los eventos que se realizan de cara a esta fecha. Y en Meganoticias.cl te contamos algunas de las alternativas que estarán disponibles para esta fecha.

¿Qué eventos habrá para el Día de los Enamorados?

Club Amanda

Club Amanda dispondrá de una experiencia inspirada en Las Vegas, donde las parejas podrán incluso casarse en una ceremonia liderada por un doble de Elvis Presley como pasa en la emblemática ciudad norteamericana.

Habrá música en vivo, coctelería, gastronomía y finaliza con un after party.

El valor de la entrada alcanza los $59.9990 en Early Bird y $80.000 en precio normal.

Club Chocolate

El clásico recinto del Barrio Bellavista ofrecerá un evento que tendrá gastronomía, coctelería y hasta un show tributo a Ricky Martin.

El valor de la entrada está a $49.990 en Early Bird y se encuentra a la venta en Passline

Cafetería La Fête Le Grand

En la cafetería La La Fête Le Grand tendrán preparaciones únicas para celebrar a los enamorados, con el cacao como protagonista. Ubicada en Camino Los Trapenses 3145, en Lo Barnechea, aseguran que las parejas vivirán una "experiencia dulce y especial".

Más información en su sitio web oficial.

Chayanne: Bailemos otra vez tour

En el caso de que tú y tu pareja sean fanáticos del cantante puertorriqueño, podrán disfrutar de sus más grandes éxitos en un show que ofrecerá en el Estadio Nacional este 14 de febrero. Las entradas están disponibles por el sistema Ticketmaster.

I Love Santiago Night 2026

Esta experiencia permitirá ver la ciudad desde arriba, además de ser un evento que cuenta con trago y cóctel incluido en el precio de la entrada. Además, habrá DJ y animación, barra premium.

La cita es en el Parque Padre Hurtado, La Reina. Las entradas están a través del sistema Puntoticket.

Cenco Malls

Cenco Malls celebrará el Día del Amor con una serie de panoramas pensados para disfrutar del verano, combinando música en vivo, atardeceres y experiencias gastronómicas en algunos de sus espacios más icónicos. La propuesta contempla un sunset en el mirador de Cenco Alto Las Condes con DJ, show en vivo de Gonzalo Yáñez, degustaciones y sorpresas para los visitantes, además de una experiencia desde las alturas en Sky Costanera, que incluirá música en vivo, degustaciones de vino y la extensión horaria de 300 SkyBar.

Amantes, Parejas Disparejas

Hasta el 15 de febrero estará disponible la comedia de improvisación de Lospleimovil. La historia retrata la vida de tres parejas que buscan salvar su relación asistiendo a terapias.

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.

