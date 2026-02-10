Subsidio Empleo Joven de $44 mil: Esta es la fecha de pago en febrero

10 feb. 2026 - 10:00 hrs.

Cada vez está más cerca el pago del Subsidio Empleo Joven, uno de los beneficios que entrega el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) para los trabajadores de menor edad.

Es un aporte económico de hasta $44.157 mensuales que se paga a destinatarios de entre 18 y 24 años, que estén inscritos en el Registro Social de Hogares y trabajen de forma dependiente o independiente.

¿Cuándo se paga el Subsidio al Empleo Joven?

El Sence indica que la fecha en la que se entrega corresponde al último día hábil de cada mes, por lo que en febrero será el viernes 27.

Este día podrán cobrarlo los beneficiarios habituales, conforme a sus rentas acreditadas en noviembre de 2025, así como las personas que presentaron la solicitud en dicho mes y fueron aprobadas.

Requisitos para obtener el Subsidio al Empleo Joven

Al momento de enviar la solicitud en línea (pulsa aquí), el solicitante debe cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 24 años con 11 meses de edad.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable.

Tener licencia de educación media, si tiene 21 años o más.

Percibir una renta bruta anual menor a $7.948.180 (pago anual) o renta bruta mensual menor a $662.348 (pago mensual), según la modalidad que escoja.

Tener las cotizaciones al día.

No trabajar en alguna institución del Estado o empresa con aporte estatal superior al 50%.

Emitir boletas de honorarios y declarar rentas ante el Servicio de Impuestos Internos, si es trabajador independiente.

No ser beneficiario/a del Ingreso Mínimo Garantizado para el período de renta procesado.

Monto del Subsidio al Empleo Joven

El tope para la modalidad de pago mensual es de $44.157, pero puede variar conforme a lo siguiente:

Recibe de $1 a $44.157: si la renta es igual o menor a $294.377 mensuales.

si la renta es igual o menor a $294.377 mensuales. Obtiene cerca de $44.157: si el ingreso es mayor a $294.377 y hasta $367.971 por mes.

si el ingreso es mayor a $294.377 y hasta $367.971 por mes. Cobra desde $44.157 a $1: si la renta es mayor a $367.971 y menor a $662.348 mensuales.

