Pamela Alfaro acusó a Miguelo de ocultar su relación: "Si hubiese sido millonaria, me muestra desde el primer día"

09 feb. 2026 - 15:51 hrs.

¿Qué pasó?

Una reciente entrevista dejó mal parado al reconocido cantante Miguelo. Según su expareja, Pamela Álfaro, el artista ocultó la relación que mantuvieron durante ocho años y, entre otras cosas, lo acusó de adeudarle una importante cantidad de dinero.

Alfaro, dio a conocer el pasado domingo que el también empresario la mantuvo en el anonimato porque, según él, "si aparecía con polola, perdería fans", contó.

Otras personas sí, conmigo no…

Para Pamela, la teoría de perder fans por estar en una relación es completamente inválida. De acuerdo con sus declaraciones, Miguelo anteriormente se ha mostrado sin problemas con otras exparejas.

Considera que la razón por la que nunca fue presentada como pareja de Miguelo tiene que ver con un tema de clasismo. "Si yo hubiese sido una mujer millonaria, también me muestra desde el primer día", argumentó Alfaro.

Una compensación que no llegó

Por dos años, Pamela Alfaro expareja de Miguelo, administró dos de los negocios del cantante, pese a que esta no tenía experiencia. Según Alfaro, lo hizo porque como pareja debía apoyarlo, pero eventualmente esperaba una remuneración económica.

"Jamás me pagó. Él dijo que si vendía el bar me iba a compensar y no era poca plata, fueron dos años, pero nunca pasó eso", expuso Alfaro.

