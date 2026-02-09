"Colapsé, me lo lloré todo": Influencer chilena revela el angustioso accidente que sufrió su hijo en Inglaterra

09 feb. 2026 - 10:58 hrs.

¿Qué pasó?

La creadora de contenidos Valeria Ortega enfrentó uno de los episodios más difíciles de su vida luego de que su hijo de 5 años, Oliver (Ollie), sufriera un accidente en Shrewsbury, Inglaterra, localidad donde residen desde el año pasado.

La exparticipante de Calle 7 compartió un video en su cuenta de Instagram, donde relató el gran susto que vivió y cómo terminó llorando durante horas. ¿La razón? Ollie fue impactado por un automóvil que retrocedía para incorporarse a la calle, situación que generó un verdadero caos para Ortega.

“Lo tiró lejos...”

En conversación con LUN, la influencer explicó en detalle el momento: “Íbamos de vuelta del colegio, que queda al lado. Caminamos por ahí todos los días. Oliver hace todos los días la misma ruta, andaba en scooter, todo muy normal. Y venía un auto retrocediendo de su casa, una persona iba a sacar su vehículo, entonces estaba en la vereda. No es que Ollie cruzó la calle. El auto iba lento, pero no lo vio”.

A pesar de la baja velocidad, el conductor impactó al menor. “Lo tiró lejos. Por suerte andaba con casco, no se hizo ninguna lesión y fue a emergencias después. Está superbién. Igual va a ir a un chequeo con un especialista el lunes, pero la peor parte fue el shock”.

Ortega añadió que el conductor del vehículo estaba profundamente afectado: “El caballero que iba conduciendo no lo vio, por lo que se sentía supermal. Fue un poco terrible, pero el objetivo es que no le tema miedo a andar en scooter de nuevo y distintas reglas, como que esté más atento, que es un poco cuando uno tiene un accidente, que es parte de crecer”.

La exreina del Festival de Viña narró también cómo fue enterarse del atropello. “Primero vi que algo había pasado. Pensé que se había caído. No pensé que alguien le había hecho algo, como no pensé que había sido un accidente que incluyó a un tercero. Como que grité primero, qué pasó, qué pasó, y después fui, y no vi sangre ni nada”, explicó.

“Lo único que me preocupaba era de que se hubiese quebrado algún hueso o que le hubiese pasado por encima, cosas así, pero me calmé cuando lo vi. Le pregunté cómo estaba, que si le dolía algo. Ahí adopté una postura calmada que no sé de dónde saqué. Pero ya cuando terminó todo y volvimos a casa, colapsé, me lo lloré todo, no podía parar”, añadió.

Oliver se encuentra en buen estado

Respecto al estado de salud actual de Ollie, Ortega explicó que se encuentra bien, aunque deberá realizarse un chequeo con un especialista para confirmar que todo esté en orden.

“Fue un susto medio fome, son cosas que uno no quiere que pasen, pero pasan, y que me encantaría evitar. Él está bien, si le preguntan le da un poco de susto, se acuerda, pero creo que los niños manejan las cosas mucho más rápido y fácil que los adultos”, cerró.

