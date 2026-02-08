"Nos quisimos a escondidas muchos años": ¿Quién es Tamara Cornejo, la nueva pareja del Chino Ríos?

08 feb. 2026 - 14:24 hrs.

"Tamita eres la más tierna y leal persona que he conocido y ojalá nunca cambies. Tanto tiempo duró esto; que hoy lo que tenemos no quiero que termine nunca", escribió Marcelo Ríos en sus redes sociales, confirmando el romance con su nueva pareja, Tamara Cornejo.

El 'Chino' reveló que conoce a la mujer desde hace más de 2 décadas, pero recién comenzaron una relación en las últimas semanas: "Nos quisimos a escondidas muchos años e increíblemente hoy podemos estar juntos. Algún día contaré esta historia de amor que empezó hace más de 20 años".

¿Quién es la nueva pareja de Chino Ríos?

Tamara Cornejo tiene 40 años y es hija del extenista y comentarista Patricio Cornejo, quien dirigió al exnúmero 1 del mundo y también relató sus partidos.

Ese vínculo permitió que Ríos y Tamara se conocieran cuando ella tenía menos de 20 años, aunque nunca antes tuvieron una relación amorosa.

Cornejo es periodista, aunque en su cuenta de Instagram se describe como especialista en marketing digital.

Hace unos días, en el programa Zona de Estrellas, Adriana Barrientos reveló que "hace tres meses estuvo a punto de casarse", por lo que vendría saliendo de una relación importante.

"Es una chiquilla estupenda, es bien joven. También juega tenis, pertenece al mundo del tenis. Es súper cuica", añadió la comentarista de farándula.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marcelo Rios (@marceloriosoficial)

Todo sobre Marcelo Ríos