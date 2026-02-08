Temblor se registra en la zona centro-norte: Revisa el epicentro y magnitud reportados por Sismología
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo, a las 14:48 horas, un temblor de magnitud 3.3 se registró en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 15 km al suroeste de La Serena, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 46 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.