"Yo hice las cosas bien en mi relación": Exmarido de Belén Soto rompe el silencio tras bullada separación

08 feb. 2026 - 16:21 hrs.

Branko Bacovich, el exmarido de la actriz Belén Soto, abordó públicamente y por primera vez su separación y reveló que, incluso, le ofrecieron participar en realities tras el divorcio.

A comienzos de 2024, el matrimonio llegó a su fin luego de 2 años casados y 7 años de relación. Fue en el podcast "Emprende Motores" donde el ingeniero y deportista aprovechó la instancia para ahondar en distintos aspectos de su vida personal.

"Yo hice las cosas bien en mi relación"

Bacovich señaló que "tuve la oportunidad también de entrar a realities. Me separé y mi exseñora era bien famosa en el rubro y obviamente dije que no, aparte de que fue en uno de los momentos más duros de mi vida... Después de mi separación, aparte, falleció mi perrito, que era el perrito también que tenía con mi ex, con ella, y falleció meses después de la separación de nosotros".

"Obviamente a la gente le encanta el morbo, "si eran una pareja feliz, ¿por qué terminaron?', etcétera". Me llamaron por todos los canales de televisión, querían que entrara a un reality, me ofrecían tantas lucas, y yo la verdad es que no estaba bien mental ni psicológicamente en su minuto, y ofrecían muy buenas lucas, pero la verdad es que no, a mí no me interesaba nada de eso", agregó.

Así, reveló que "yo estaba pensando en cómo salir de ese hoyo. Creo que la gente también fue en su minuto muy mala conmigo innecesariamente, porque yo hice las cosas bien en mi relación y, bueno, creo que por eso también me ha ido bien en mi vida en general, porque al final, cuando eres buena persona, tarde o temprano te va a ir bien".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emprende Motores (@emprendemotores)

Todo sobre Famosos chilenos