Asociación de Aseguradores informa suspensión transitoria de la venta del SOAP: ¿A qué se debe la medida?

08 feb. 2026 - 15:43 hrs.

¿Qué pasó?

La Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) informó este domingo que las compañías de seguros han debido suspender temporalmente la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).

Este seguro debe ser contratado por todo propietario de vehículo motorizado, remolque, acoplado y casa rodante al momento de adquirir su Permiso de Circulación.

Sin embargo, la suspensión de venta comenzó a regir el sábado y se debe a que el procedimiento administrativo exigido por el mandato legal para su entrada en vigencia aún no ha sido completado.

Suspensión temporal se debe a nueva Ley Jacinta

Mediante una comunicación, desde la asociación explicaron que "aún se encuentra pendiente que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) deposite la nueva póliza de dicho seguro -con las modificaciones establecidas por la Ley Jacinta- en el Depósito de Pólizas y esta sea publicada en el Diario Oficial".

"La situación se produce luego de la publicación, el sábado 7 de febrero, de la Ley N°21.797, conocida como Ley Jacinta, que introduce mejoras al SOAP, como el aumento de los montos de las indemnizaciones", agregaron.

En ese sentido, desde la AACH señalaron que "mientras este trámite no se complete, las compañías se encuentran legalmente impedidas de comercializar el seguro, ya que deben contar con la autorización oficial correspondiente".

"Las compañías aseguradoras lamentan esta situación, que es de carácter transitorio, y están a la espera de que la autoridad complete este trámite para poder volver a comercializar el SOAP a la brevedad bajo las nuevas condiciones", cerraron.