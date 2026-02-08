Bailando en La Casita: Así fue la aparición de Pedro Pascal en el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl

08 feb. 2026 - 23:40 hrs.

Bad Bunny protagonizó el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 en el Levi's Stadium de San Francisco, en Estados Unidos, pero no fue el único que se robó las miradas, ya que también hubo otras celebridades.

Una de ellas fue Pedro Pascal, actor chileno y protagonista de "The Last of Us", quien estuvo en La Casita del cantante puertorriqueño, bailando y gozando de su espectáculo con otras figuras.

Se le vio bailando a unos metros de Karol G

El intérprete estuvo acompañado por Karol G y otros famosos, en un show que contó con la participación de Lady Gaga y Ricky Martin, que aprovecharon de cantar para el público y los televidentes.

Pascal apareció en las primeras filas utilizando unos lentes de sol y un atuendo de color blanco, justo a unos metros de Karol G, por lo que su presencia no pasó desapercibida, sobre todo, para los cibernautas.

Las imágenes de Pedro Pascal en el Super Bowl 2026

AFP

