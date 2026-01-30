La sentida despedida de Pedro Pascal a Catherine O'Hara: "Hay menos luz en mi mundo"

30 en. 2026 - 18:04 hrs.

El actor chileno Pedro Pascal compartió a través de sus redes sociales sus condolencias por el fallecimiento de la actriz de Hollywood Catherine O'Hara.

Pascal le dedicó un sentido mensaje y publicó una foto junto a ella en el set de la serie "The Last of Us".

El sorpresivo deceso de la intérprete, famosa por interpretar a la madre de "Kevin" en la película "Mi Pobre Angelito", marcó la jornada de este viernes.

"Hay menos luz en mi mundo"

Pedro Pascal subió junto a la foto el siguiente mensaje dedicado para O'Hara: "Fue genial estar cerca tuyo. Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo, este afortunado mundo que pudo tenerte, siempre te llevará con él".

La publicación se llenó de comentarios de diferentes actores y personas del espectáculo, además de los seguidores que también lamentan el fallecimiento de la actriz.

Catherine O'Hara actuó en un breve cameo de la serie de "The Last of Us", donde tuvo la oportunidad de conocer a Pascal e interpretar a la terapeuta de su personaje en la aclamada adaptación del videojuego.

