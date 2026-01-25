"Es con la que he estado más ausente": El sentido mea culpa de Américo sobre la crianza de su hija mayor

25 en. 2026 - 10:15 hrs.

En una conversación cargada de honestidad y emoción, el cantante Américo abrió su corazón para hablar de una de las facetas más íntimas de su vida: la paternidad. Fue en el podcast Más Que Titulares, conducido por Javiera Quiroga, donde el "Rey de la Cumbia" realizó una profunda autocrítica sobre su rol de padre, especialmente con Mabel, su hija mayor.

El artista reconoció que el proceso de criar a sus hijos ha tenido matices muy distintos a lo largo de los años, admitiendo que existen heridas que aún busca sanar.

"Viví la paternidad de distintas formas y también me genera dolores, y me tiene en conciencia de que hay cosas en las que todavía debo trabajar", confesó el intérprete.

Una deuda pendiente Al profundizar en la relación con su primogénita, Américo no tuvo reparos en admitir sus falencias pasadas, marcadas por la vorágine de su carrera y su juventud en aquel entonces.

"Sé que de los cuatro, es con la que he estado más ausente", reconoció. Sin embargo, destacó que el vínculo se mantiene vivo gracias al cariño mutuo: "Aun así, siempre está expresando su tremendo amor, yo también; las instancias de poder acompañarla, aconsejarla y apoyarla en lo que ella quiera y necesite".

El miedo de ser padre a los 16 Durante la entrevista, también se abordó el desafío que significó para él convertirse en padre en plena adolescencia, a los 16 años. Américo recordó el estigma social de la época y el temor que sentía frente a su familia.

"Me acuerdo que en esos años había una publicidad donde salía una niña con jumper, tomándose la guatita y decía 'me van a matar', porque estaba embarazada", rememoró el cantante, comparando esa imagen con su propia experiencia.

"Y yo era el papá, pero yo decía 'Mi mamá, ¿qué van a decir? Me van a matar'. Tenía ese pensamiento", concluyó, revelando la presión que sintió en un entorno donde "los abuelos de Mabel eran complicados", lo que convirtió esa etapa en un desafío mayor.

