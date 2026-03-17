Muere recordado actor de "Volver al Futuro" tras sufrir complicaciones después de una cirugía de espalda

17 mar. 2026 - 14:15 hrs.

¿Qué pasó?

El mundo del cine está de luto tras la reciente muerte del actor Matt Clark, recordado principalmente por su participación en la tercera entrega de 'Volver al futuro'.

La información fue dada a conocer en las últimas horas por su familia, que detalló que el estadounidense de 89 años perdió la vida el lunes en su casa ubicada en la ciudad de Austin, en Texas, tras sufrir complicaciones derivadas de una cirugía de espalda.

Según contó su hija Aimee Clark al medio The Hollywood Reporter, Matt Clark se tuvo que someter a la operación luego de haberse fracturado la espalda hace unos meses.

La carrera de Matt Clark

El actor será recordado por su papel de Chester en 'Volver al futuro 3', cuando hizo de cantinero del Viejo Oeste para ayudar a Marty McFly a despertar a Doc Brown con un potente trago.

Matt Clark en Volver al futuro

Sin embargo, a lo largo de su carrera participó en más de 120 proyectos para el cine y la televisión, siendo mayormente reconocido por su actuación en diversos proyectos del género western, como 'El fugitivo Josey Wales', 'Los vaqueros', 'La ley del talión' y ‘El juez del patíbulo', entre muchas otras.

También, fue Phillip en 'Amigos hasta el final' y Honoré Thibideaux en 'Candyman 2'. A su vez, compartió pantalla con auténticas leyendas del cine como Clint Eastwood, Robert Redford, John Wayne y Paul Newman.

"Valoraba trabajar junto a personas que amaban a sus familias y no le importaba la fama de la industria del entretenimiento. Murió como vivió, bajo sus propios términos", dijo su familia en un comunicado.

Todo sobre Famosos