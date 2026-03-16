"En los momentos complicados...": Américo se desahoga sobre su estado emocional tras su polémica ruptura con Yamila Reyna

16 mar. 2026 - 12:23 hrs.

El pasado viernes el cantante Américo dijo presente en la más reciente edición del Lollapalooza. Tras ser invitado por la banda uruguaya The la planta, el artista dio una entrevista en la que mencionó cuán importante era para su carrera el seguir trabajando, pese a los recientes escándalos que ha protagonizado.

No es un secreto que las últimas semanas él y su expareja, Yamila Reyna, han sido tema de conversación tras su polémica separación. Recientemente, la comediante argentina lo denunció por violencia física y además se confirmó que Américo volvió con su exesposa.

En conversación con el medio ADN, luego de interpretar la canción Hoy con The la planta, Américo expresó su agradecimiento con el grupo uruguayo por la oportunidad de acompañarlos en su paso por el festival de música Lollapalooza 2026 y reveló como se siente emocionalmente.

"Es bonito. Estoy agradecido porque me regalan, me ceden un pequeño espacio de su show, que también sé que es importante para ellos. Es solo gratitud y alegría", dijo.

"La cumbia me está salvando"

El cantante fue consultado respecto a una futura presentación en Lollapalooza y dijo que le encantaría, pero es una decisión que va más allá del artista, ya que su carrera debe estar en un momento atractivo comercialmente para ser tomado en cuenta, según comentó.

En ese sentido, expuso que ha seguido trabajando pese a todo. "Si hay algo que sé hacer muy bien es ocuparme. Siento que en los momentos complicados, emocionalmente hablando, uno siente que lo poco que te va quedando es ocuparse y me doy cuenta de que sin duda la música me ayuda muchísimo".

Además, declaró que "por primera vez siento que de verdad la cumbia, de una u otra manera, me está salvando. Me quedo del lado del trabajo y lo demás, como ya lo dije, lo guardo y lo dejo en los lugares donde tienen que quedar...".

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