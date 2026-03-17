En lancha privada y recorriendo islas paradisíacas en Brasil: Así festejó José Antonio Neme su cumpleaños

17 mar. 2026 - 11:38 hrs.

Este martes, José Antonio Neme regresó al Mucho Gusto tras pasar unos días de vacaciones en Río de Janeiro, donde también aprovechó de festejar su cumpleaños número 45.

El animador de Mega compartió una serie de registros en sus redes sociales disfrutando de sus días de descanso en Brasil, donde recorrió islas paradisíacas y disfrutó de paisajes inolvidables.

Así festejó Neme su cumpleaños

En uno de los registros en su cuenta de Instagram, el periodista apareció lanzándose un clavado a un hermoso mar de aguas verdes desde una lujosa lancha, en la que incluso apareció bailando y cantando.

"Estoy en un lugar absolutamente paradisíaco, aislado del flujo de turistas y nada de caro. Además, tiene de todo, es exclusivo y hay poca gente", comentó Neme.

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En otro de los videos que compartió el conductor de Mega se le vio mirando desde un balcón a una playa de Río, cuando una misteriosa mano le tocó la espalda. "Secreto", escribió Neme, desatando una ola de comentarios entre sus seguidores.

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"Llegó la mitad de mi vida… ha sido maravillosa. En este segundo tiempo más perros; más wuebeo; más Mucho Gusto; y más carácter", escribió en otra publicación.

También agradeció a sus seres cercanos y amigos, incluyendo a Karen Doggenweiler y a Mega "x soportarme en pantalla. Y a cada uno de ustedes por seguir a este pelotudo", cerró.