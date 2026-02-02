PGU, Años Cotizados, Trabajo Mujer, Empleo Joven y más: Todos los bonos que se pagan en febrero

02 feb. 2026 - 08:00 hrs.

Con el comienzo del segundo mes del año, muchos se preguntan cuáles son los beneficios gubernamentales que corresponden. Afortunadamente, hay varios en la lista.

Los bonos que se pagarán en febrero son extensivos a distintos grupos, entre los que destacan familias, mujeres, pensionados y jóvenes recién ingresados al mercado laboral.

En el sitio web de ChileAtiende se suelen encontrar los detalles de las distintas ayudas sociales y la fecha de pago que se estima para las mismas.

Estos son los bonos que se pagan en febrero

Aporte Familiar Permanente

El también conocido como “Bono marzo” es un beneficio no postulable destinado a las familias que cumplan con ciertos requisitos y se pagará desde la segunda semana de febrero. El monto estipulado para este año es de $66.834 y toda la información al respecto puede ser ampliada a través del siguiente enlace.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La PGU continúa pagando a sus beneficiarios, que son quienes tienen pensión base menor a $1.252.602, acreditan residencia en territorio chileno, bajo las condiciones estipuladas por el ente, y no integran el 10% más rico de la población.

A partir de febrero, el pago mensual es de hasta $231.732 para mayores de 65 años y de hasta $250.275 para mayores de 82 años. Basta con la fecha de nacimiento y el RUT del destinatario para consultar la posibilidad de acceso y postular a este beneficio por medio de la siguiente plataforma. También se puede consultar la fecha de pago de quienes ya son beneficiarios.

Beneficio por años cotizados

Este aporte gubernamental adicional -y no postulable- se entrega a pensionados por vejez o invalidez en una AFP o compañía de seguros. El monto se calcula a razón de 0,1 UF por año cotizado, hasta un tope de 2,5 UF (25 años). ChileAtiende amplía todos los detalles en su sucursal virtual.

Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida para Mujeres

La Compensación por Diferencia de Expectativa de Vida está destinada solo a las pensionadas, para equilibrar el valor de su pensión respecto a la de los hombres de la misma edad y misma situación laboral.

Ofrece una compensación de 0,25 UF mensuales como mínimo pero de acuerdo a la edad en la que se pensionaron, el monto puede variar. Las que se jubilen a los 65 años recibirán un 100% del beneficio pero quienes lo hagan en una edad anterior tendrán un porcentaje paulatinamente decreciente. La tabla de beneficios porcentuales por edad está expuesta en el siguiente enlace.

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

El Bono al Trabajo de la Mujer es un beneficio estatal diseñado para trabajadoras de entre 25 y 64 años, pertenecientes al 40% más vulnerable de la población. Se cancela en modalidad anual y mensual, según detalla su portal web. Quienes optan por modalidad mensual, recibirán el pago el 27 de febrero y este valor corresponde a la renta de noviembre de 2025.

Subsidio al Empleo Joven

El aporte está dirigido a trabajadores de entre 25 y 64 años de edad, y también aplica bajo modalidad mensual y anual. En el siguiente enlace se encuentra toda la información alusiva a este subsidio, que para el mes de febrero se cancelará el viernes 27, correspondiendo a la renta de noviembre de 2025.

Asignación Familiar

El bono Asignación Familiar beneficia a trabajadores dependientes, independientes y pensionados. Asimismo, está destinado a beneficiarios del Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años, Subsidio de Cesantía, Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), Fondo de Cesantía Solidario y otros.

El monto asignado depende del sueldo del destinatario y, en caso de dependientes, el pago corre por parte del empleador y se incluye en el sueldo. Los independientes que trabajan con base en honorarios lo reciben mediante la devolución de impuestos del año siguiente al que se declararon las cargas. Para dudas y consultas adicionales se puede acceder al siguiente enlace.

Asignación Maternal

Con un concepto similar al de Asignación Familiar, se entrega a trabajadoras embarazadas y trabajadores cuyos cónyuges sean sus cargas y estén en período de gestación. Se paga al comprobar los cinco meses o más de embarazo y hasta finalizar el estado de gravidez. Las interesadas pueden entrar al siguiente enlace para conocer más información al respecto.

Subsidio Único Familiar y Subsidio Familiar Automático

El Subsidio Único Familiar es para quienes sean parte del 60% de la población más vulnerable y se cotiza en unos $22.007 mensuales por cada carga familiar acreditada, duplicándose si se trata de una persona con discapacidad. Por su parte, el Subsidio Familiar Automático se otorga a las familias que sean parte del 40% más vulnerable y se entrega automáticamente. Los detalles están en el siguiente enlace.

Bono de Protección

El Bono de Protección o Bono Dueña de Casa, es asignado por un período de dos años a familias usuarias de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades. Los primeros meses se cotiza en $23.694 y va disminuyendo al pasar dicho periodo, para volver a aumentar en el último período de la bonificación. Ingresa al siguiente enlace para conocer más información.

