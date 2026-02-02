Programa de Pavimentación Participativa: ¿En qué consiste la iniciativa?

02 feb. 2026 - 09:00 hrs.

El Programa de Pavimentación Participativa es una iniciativa gubernamental, promovida por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Según lo reseñado por el sitio web del ente regulador, su propósito es el de fomentar la generación de ciudades más transitables para los peatones y transeúntes.

Por medio de esa plataforma, se puede encontrar el paso a paso para la postulación del programa, para el que se tienen que cumplir una serie de requisitos allí reseñados.

¿En qué consiste el programa de Pavimentación Participativa?

La pavimentación participativa consiste en el acuerdo entre vecinos de un barrio, quienes se organizan en comités, con el fin de presentar proyectos de pavimentación de veredas, pasajes y calles, en ciudades o pueblos.

Los proyectos se llevan a cabo con apoyo del municipio, para la creación de espacios caminables, inclusivos y justos para toda la comunidad.

Financiamiento de la Pavimentación Participativa

El financiamiento de estas obras está integrado por el aporte del comité de pavimentación (5% a 30%), el aporte de la municipalidad respectiva (25%) y el aporte del Estado (hasta completar el 100%).

En el caso de que los comités sean calificados como “muy vulnerables”, previo informe municipal, se eximen de otorgar aportes. Estas contribuciones son variables, de acuerdo al tipo de vía y a la categoría del comité (por tipo de loteo y vivienda).

Las Secretaría Regional Ministerial (Seremi) y el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) poseen valores referenciales sobre el metro cuadrado de pavimento válido en la región. Estas estimaciones son útiles para calcular los costos y montos de los aportes.

