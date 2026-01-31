Turismo Familiar 2026: Cómo viajar por Chile con el subsidio estatal que cubre casi todo el valor del paquete

31 en. 2026 - 21:00 hrs.

Recorrer los paisajes de Chile junto a la familia es un objetivo mucho más alcanzable gracias al Programa Turismo Familiar. Esta iniciativa del Estado, gestionada a través del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), ofrece un subsidio que financia gran parte de la experiencia, permitiendo que los beneficiarios solo deban completar un monto menor mediante copago.

El paquete es integral, ya que incluye el traslado en bus, el alojamiento por dos noches, la alimentación completa y diversos servicios esenciales para garantizar una escapada sin preocupaciones.

El apoyo estatal es significativo, llegando a cubrir aproximadamente el 80% del costo total del viaje. Gracias a esto, los valores que deben pagar los usuarios son sumamente accesibles: el copago máximo es de $25.000 para personas desde los 13 años y de hasta $12.000 para niños de entre 3 y 12 años.

Un dato relevante para el presupuesto del hogar es que los menores de 3 años tienen copago costo cero, lo que facilita el viaje de familias con hijos pequeños.

Para acceder a este beneficio, los interesados deben cumplir con requisitos específicos, como contar con cédula de identidad vigente (o certificado de nacimiento en menores de 18 años) y estar inscritos en el Registro Social de Hogares dentro del tramo de hasta el 80% de vulnerabilidad.

La postulación se realiza bajo la modalidad de grupo familiar, el cual debe estar compuesto por al menos dos personas. Además, existe una modalidad especial denominada "cupo mujer", diseñada para grupos femeninos de entre 18 y 59 años, quienes pueden postular sin importar su tramo de vulnerabilidad socioeconómica.

El proceso de postulación se realiza directamente en las municipalidades de las regiones participantes, que para este ciclo incluyen desde Coquimbo hasta Magallanes, pasando por la Región Metropolitana, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

Es fundamental acercarse a la oficina municipal correspondiente para verificar la disponibilidad de cupos, entregar la documentación requerida y, posteriormente, asistir a una reunión de preparación antes de concretar el copago que dará inicio a la aventura.