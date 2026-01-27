Programa Turismo Familiar: ¿Cuánto tiempo dura el viaje?
Una familia puede acceder a un viaje a bajo costo con el Programa Turismo Familiar, que impulsa paseos en diversas localidades del país mediante distintos paquetes.
Este beneficio cubre alrededor del 80% de la experiencia, permitiendo a los viajeros pagar solo cerca del 20%, que no supera los $25.000 para adultos, $12.000 para niños de 12 años y $0 para menores de 3 años.
Duración de los viajes con el Programa Turismo Familiar
El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) indica que en esta modalidad los planes de viaje tienen una duración de tres días y dos noches, período donde se incluye traslado, alojamiento, alimentación, excursiones, guía y seguro de asistencia.
Requisitos para postular al Programa Turismo Familiar
Para el cupo familiar, los grupos interesados tendrán que cumplir las siguientes condiciones:
- Tener cédula de identidad chilena vigente. Los menores de 18 años pueden presentar el certificado de nacimiento.
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer hasta el 80% en los tramos de ingresos o vulnerabilidad socioeconómica.
- Postular con un grupo familiar de al menos dos personas, incluido el postulante.
- Viajar con un grupo familiar con algún menor de 30 años, si el postulante es mayor de 60 años.
Para acceder al cupo mujer pueden pertenecer a cualquier tramo de vulnerabilidad, siempre que las miembros tengan de 18 a 59 años y sean al menos dos personas (incluida la postulante).
¿Cómo postular al Programa Turismo Familiar?
Los interesados deben acudir a la municipalidad y, si hay cupos, postular entregando los documentos requeridos.
Luego, tendrán que firmar la carta de viaje con Sernatur, participar en la reunión de organización del viaje y cumplir con el copago.
El trámite está disponible para Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, cuyos municipios manifestaron su interés de postular.