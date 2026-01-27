Programa Turismo Familiar: ¿Cuánto tiempo dura el viaje?

27 en. 2026 - 16:00 hrs.

Una familia puede acceder a un viaje a bajo costo con el Programa Turismo Familiar, que impulsa paseos en diversas localidades del país mediante distintos paquetes.

Este beneficio cubre alrededor del 80% de la experiencia, permitiendo a los viajeros pagar solo cerca del 20%, que no supera los $25.000 para adultos, $12.000 para niños de 12 años y $0 para menores de 3 años.

Duración de los viajes con el Programa Turismo Familiar

El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) indica que en esta modalidad los planes de viaje tienen una duración de tres días y dos noches, período donde se incluye traslado, alojamiento, alimentación, excursiones, guía y seguro de asistencia.

Requisitos para postular al Programa Turismo Familiar

Para el cupo familiar, los grupos interesados tendrán que cumplir las siguientes condiciones:

Tener cédula de identidad chilena vigente. Los menores de 18 años pueden presentar el certificado de nacimiento.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer hasta el 80% en los tramos de ingresos o vulnerabilidad socioeconómica.

Postular con un grupo familiar de al menos dos personas, incluido el postulante.

Viajar con un grupo familiar con algún menor de 30 años, si el postulante es mayor de 60 años.

Para acceder al cupo mujer pueden pertenecer a cualquier tramo de vulnerabilidad, siempre que las miembros tengan de 18 a 59 años y sean al menos dos personas (incluida la postulante).

¿Cómo postular al Programa Turismo Familiar?

Los interesados deben acudir a la municipalidad y, si hay cupos, postular entregando los documentos requeridos.

Luego, tendrán que firmar la carta de viaje con Sernatur, participar en la reunión de organización del viaje y cumplir con el copago.

El trámite está disponible para Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, cuyos municipios manifestaron su interés de postular.

