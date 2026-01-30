¿Qué necesito para postular al Subsidio Habitacional para comprar una vivienda de hasta 1.200 UF?

30 en. 2026 - 13:00 hrs.

Las familias sin vivienda propia y con capacidad de ahorro pueden acceder al Subsidio DS1 Tramo 1, un beneficio que entrega el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para ayudarlas en su meta de tener su primera casa o departamento.

Es un subsidio habitacional que cubre hasta 750 UF del valor de compra por un inmueble de hasta 1.200 UF, según la ubicación, siempre que el postulante cumpla con los requisitos de acceso.

Requisitos para postular al Subsidio DS1 Tramo 1

El Minvu indica que las familias pueden enviar su solicitud de acceso bajo las siguientes condiciones:

Tener al menos 18 años de edad.

Contar con cédula nacional de identidad vigente.

Si es extranjero, deben tener cédula de identidad para extranjeros vigente y en ella deberá constar su residencia definitiva; una fotocopia de ella deberá ser presentada en la postulación. La vigencia de la Residencia Definitiva será proporcionada por el Servicio Nacional de Migraciones.

Certificación de una cuenta de ahorro para la vivienda, la cual debe tener una antigüedad mínima de 12 meses a la fecha de postulación.

Acreditar un ahorro de 30 UF o más en la cuenta para la vivienda, depositado al último día del mes anterior a la postulación. A partir de esa fecha no deberá efectuar giros en la cuenta.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el tramo del 60% más vulnerable. Los adultos mayores pueden pertenecer al 90%.

Si postula en grupo, este debe tener un mínimo de 10 integrantes, presentar la solicitud a través de una Entidad Patrocinante y contar con un proyecto habitacional aprobado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

¿Cómo postular al Subsidio DS1 Tramo 1?

Los interesados deben enviar la solicitud a través de la página del Minvu (pulsa aquí), ingresando con la ClaveÚnica; o bien, acudir a una oficina de atención presencial del Serviu o instituciones públicas habilitadas para tal fin.

