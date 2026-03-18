El primer hogar junto a su pareja: Jhendelyn Núñez mostró cómo quedó su nuevo departamento

18 mar. 2026 - 10:28 hrs.

Jhendelyn Núñez mostró a través de redes sociales su felicidad junto a su pareja Francisco Navarrete: dejaron sus antiguos hogares y se fueron a vivir juntos a un departamento completamente nuevo.

A pesar de que es un paso importante para ambos en sus vidas, prefirieron que el cambio de casa sea silencioso y ya han pasado dos años desde que la modelo tomó la decisión junto a Navarrete.

La felicidad de Jhendelyn Núñez

Fue por medio de su cuenta de Instagram que compartió una serie de registros donde aparece feliz junto a Francisco y a su perrito, mostrando además el proceso de cambio y decoración del departamento.

"Nunca les había contado en detalle, pero sé que much@s se lo imaginaban. El cambio que hice hace dos años, de dejar mi departamento donde viví 10 años sola, fue para irme a vivir con Panchito. Después de dos años, hoy podemos decir que ya es de nosotros", escribió junto a las fotos y videos.

También transparentó que todas las decisiones las tomaron juntos, desde el más mínimo detalle hasta la distribución espacial: "Han sido dos años muy lindos, partiendo desde cero. (...) Donde aprendimos a ponernos de acuerdo en todo, desde la decoración hasta definir espacios. Ha sido un proceso de construir, ceder y también disfrutar cada detalle. Primer hogar juntos, por muchos sueños más".

Mira cómo luce el departamento:

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