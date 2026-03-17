Rosario Bravo vuelve a arremeter contra Daniel Fuenzalida: Interpuso una acción judicial por auspicios no pagados

17 mar. 2026 - 19:15 hrs.

¿Qué pasó?

El abogado de Rosario Bravo, Juan Pablo Zamora, adelantó que la locutora radial interpuso una nueva acción judicial contra su examigo y compañero de trabajo Daniel Fuenzalida tras la polémica del podcast que tenían juntos.

En concreto, Bravo insiste en que Fuenzalida le debe pagos de auspiciadores que no fueron declarados en la demanda judicial que interpuso la enfermera contra el animador, mencionando además que nunca habría retirado un vale vista por auspicios porque el monto sería mucho mayor.

La acción judicial que enfrentará nuevamente a Rosario Bravo contra Daniel Fuenzalida

El abogado de Rosario Bravo detalló a LUN que se generó una medida prejudicial preparatoria contra Daniel Fuenzalida, y habría sido notificado en su lugar de trabajo, en el canal estatal, el pasado 11 de marzo.

"Tenemos la claridad que no se ha entregado toda la información. (...) No sabemos si hay otras boletas o cosas pendientes, ya que los montos informados se fundan también boletas personales del señor Fuenzalida de las que no tenemos mayor información", transparentó Juan Pablo Zamora.

Además, exigirán que el "exHuevo" entregue la lista de sociedades en las que facturó, copia de contratos, mensajes y comunicaciones con otras sociedades, copias de facturas emitidas, entre otros documentos.

La defensa de Daniel Fuenzalida comentó que intentará rechazar la solicitud ante los tribunales: "No es efectivo que se le haya negado información, ya que lo que se busca son pruebas al azar, lo que constituye una expedición de pesca de pruebas, lo cual está prohibido", sostuvo el abogado Rocco Moles.

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