Sistema frontal genera cortes de luz en Santiago: Miles de clientes están sin suministro eléctrico en la capital

06 may. 2026 - 15:10 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, se refirió al sistema frontal que está afectando a la zona sur y central la tarde de este miércoles, el que ya ha dejado precipitaciones en la Región Metropolitana.

Respecto al tramo de horas en que serán más constantes las lluvias en Santiago, el comunicador señaló que "a partir más o menos de las 16:00 horas de la tarde y hasta aproximadamente las 22:00 horas".

Más de 9 mil clientes están sin luz en la RM

Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), hasta las 15:00 horas se registraban más de 34 mil clientes sin luz a lo largo del país, siendo la RM la zona más afectada, concentrando un total de 9.239 hogares sin suministro.

¿Cómo estará el tiempo en los siguientes días?

Las precipitaciones solo se extenderán hasta este miércoles. Para el jueves, se espera un día con nubosidad parcial, donde la mínima será de 8° y la máxima de 16°.

Si bien el día viernes se espera un día soleado con algo de nubosidad, la temperatura mínima será de 5°, por lo que la mañana será fría, mientras que en la tarde se espera una máxima de 17°.

Respecto al fin de semana, Alejandro Sepúlveda detalló que la mañana más fría será la del sábado, pues se pronostica una mínima de 2° y una máxima de 19°.

Para el domingo, jornada en la que se celebrará el Día de la Madre, se espera que el cielo esté completamente despejado, con una máxima de 22°. Sin embargo, la mínima será solo de 3°.

Todo sobre El Tiempo