Cencosud abre nuevo supermercado en el sur del país con modelo híbrido de pago: ¿En que ciudad está?

02 feb. 2026 - 08:56 hrs.

¿Que pasó?

El holding minorista Cencosud anunció la apertura de un nuevo supermercado en el sur del país, con el objetivo de continuar expandiendo su red de locales en las distintas regiones de Chile.

De acuerdo con el portal America Malls & Retails, este corresponde al tercer supermercado Santa Isabel ubicado en la ciudad de Osorno, en la región de Los Lagos.

Mayor tecnología y compromiso medio ambiental

El nuevo establecimiento cuenta con una superficie de 1.183 metros cuadrados y fue diseñado bajo un estándar que prioriza la eficiencia energética, la sostenibilidad ambiental y una mejor experiencia para los clientes, según lo informado.

Uno de los elementos distintivos de la tienda es la incorporación de tecnología de refrigeración transcrítica, basada en el uso de gas refrigerante CO2. Este sistema representa un avance respecto de los modelos tradicionales utilizados en el retail, tanto por su menor impacto ambiental como por sus beneficios operativos.

Según destacó Cristián Siegmund, gerente general de la División de Supermercados de Cencosud en Chile, el nuevo recinto fue concebido como un supermercado de cercanía, pensado para responder a las necesidades cotidianas de los vecinos del sector.

El compromiso del nuevo supermercado es "reforzar nuestra presencia en Osorno con una propuesta pensada para estar cerca de la comunidad, con un local moderno y amplio", afirmó.

En términos laborales, la apertura significó la contratación de 58 colaboradores, priorizando a residentes de la comuna de Osorno. De ellos, un 57% corresponde a mujeres, cifra que refuerza el aporte laboral femenino en la operación local de los supermercados del holding.

Con modelo híbrido de pago

Además, con el objetivo de mejorar la experiencia de compra y reducir los tiempos de espera, el nuevo local implementó un modelo híbrido de pago.

Este formato combina cinco cajas asistidas tradicionales con cuatro módulos de autoservicio o self-checkout, permitiendo a los clientes realizar sus compras de manera más rápida y autónoma.

Con esta inauguración en Osorno, Santa Isabel alcanza un total de 195 supermercados operativos en Chile.

