Senapred solicita evacuar sector de la región de Valparaíso por incendio forestal

11 feb. 2026 - 18:06 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este miércoles, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar un sector de la comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso, debido a un incendio forestal.

Se trata del sector Alto El Pucalán, donde se está reforzando el procedimiento con mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

El incendio en Puchuncaví

De acuerdo a lo reportado por Senapred, las llamas se encuentran cercanas a sectores poblados y han afectado una superficie preliminar de 40 hétarea de pastizal, matorral y arbolado nativo.

En el lugar se encuentran trabajando compañías de bomberos, además de seis brigadas, tres técnicos, cinco aeronaves y un skidder.

"El incendio en este momento se encuentra activo, sobre todo en la cabeza, en la cola se encuentra bastante más contenido", expuso el director regional de Conaf, Mauricio Núñez.

Alerta Roja en Puchuncaví

En consideración a estos antecedentes, Senapred declaró Alerta Roja en Puchuncaví, la cual se encuentra vigente este desde miércoles y hasta que las condiciones así lo ameriten.

"Con esta declaración de Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento", expuso.

