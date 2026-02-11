El primer grupo de K-pop en llegar al festival de Viña: Conoce Quién es Nmixx, qué edades tienen y su camino a Viña 2026

11 feb. 2026 - 18:06 hrs.

NMIXX es un grupo femenino sur coreano de K-pop. Visitaron Chile por primera vez en febrero de 2025 y este martes 24 regresan al país para cerrar la tercera noche del Festival de Viña 2026.

El grupo debutó en 2022 y rápidamente se posicionaron como un referente en la escena K-pop.

Destacan por su puesta en escena y la calidad vocal de sus integrantes. En 2025 uno de sus éxitos "High Horse" alcanzó el segundo puesto en el Ranking de mejores canciones K-pop de Billboard.

¿Quién es NMIXX?

Inicialmente, NMIXX era una agrupación de siete integrantes, sin embargo, a finales de 2022 Jini, una de las cantantes, relanzó su carrera en solitario.

@nmixx_oficial Instagram

Actualmente, el grupo está conformado por seis artistas cuyas edades van desde los 19 hasta los 22 años: Lily y Haewon son las mayores, luego están Sullyoon con 21, Bae con 20 y finalmente las más jóvenes, Kyujin y Jiwoo con 18 y 19 años de edad respectivamente.

El primer grupo de K-pop en llegar al Festival de Viña

El K-pop es un fenómeno cultural originado en Corea del Sur. Fusiona música pop, electrónica y hip hop con complejas coreografías y una estética visual de alta calidad y producción.

Su crecimiento exponencial a nivel mundial es indiscutible y este año, NMIXX marcará un hito en la historia del Festival, pues, es la primera agrupación dentro de este género que sube al escenario de la Quinta Vergara.

¿Dónde ver el Festival de Viña?

Podrás ver el show de NMIXX y todos los artistas que estarán en Viña 2026 a través de las pantallas de Mega.

