Alerta de Google por sismo llegó antes del temblor en región de Coquimbo: ¿Cómo activarla en tu celular?

12 feb. 2026 - 12:28 hrs.

¿Qué pasó?

A las 10:34 horas de este jueves 12 de febrero se percibió un fuerte sismo en la región de Coquimbo. Sin embargo, instantes antes de que se percibiera, una alerta de Google avisó en celulares sobre el evento telúrico.

El mensaje que llegó a los dispositivos móviles contenía datos claves que posteriormente fueron informados por el Centro Sismológico Nacional: hora, distancia y magnitud aproximada del fuerte sismo.

¿Cómo activar la alerta?

El denominado sistema Crisis Response, en conjunto con las Alertas de Terremoto de Android ofrecen un servicio gratuito para alertar a usuarios de todo el mundo antes de que se perciba el temblor.

Alerta de Google recibida segundos antes del sismo 6,1 en Coquimbo.

En primera instancia, este servicio está disponible solo para usuarios con sistema operativo de Android. En esa misma línea, los celulares que tengan versiones de Android 12 en adelante podrán tener el sistema totalmente optimizado y de manera completa.

Para activar la alerta, sigue los siguientes pasos:

Ve a la Configuración de tu celular. Busca y presiona la sección de Seguridad y emergencia. Toca en Alerta de Terremotos y presiona el interruptor para activarla. En algunos dispositivos, debes seleccionar también la opción "Enviar mensaje de emergencia".

Todo sobre Sismo