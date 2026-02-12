"Cuando tienes 29": Carla Jara muestra su cambio de look y bromea con su edad

12 feb. 2026 - 12:07 hrs.

Carla Jara sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras mostrar su cambio de look que incluyó un nuevo color de cabello que no había lucido antes.

La animadora se aclaró el pelo y quedó con un sorpresivo tono rubio claro, lo que generó una ola de reacciones y comentarios en Instagram.

"Cuando tienes 29 y la gente insiste en que tienes 41"

En la publicación, la exchica Mekano mostró su nuevo tono de cabello y aprovechó de bromear con su edad: "Cuando tienes 29, pero naciste en 1984 y la gente insiste en que tienes 41... ¿Qué tiene que ver?".

Junto a ello, escribió en la descripción del video: Pregunta seria... La edad es una cosa de actitud… o del alma?".

La compararon con Camila Andrade

Carla recibió en su mayoría comentarios positivos, entre ellos: "Los años no pasan por ti"; "Estás mucho mejor”; "Qué lindo te queda ese color de pelo"; "Estás hermosa, mejor que nunca, y ni demuestras la edad. La edad es solo un número".

Sin embargo, también varios usuarios la compararon con Camila Andrade, a quien Jara acusó de involucrarse con Francisco Kaminski cuando todavía era su marido.

"La nueva Camila Andrade", escribió una de sus seguidoras, comentario que fue respaldado por otros usuarios.

