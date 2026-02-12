Tras conocerse su ruptura con Américo: La decisión que tomó Yamila Reyna

12 feb. 2026 - 09:08 hrs.

Una ruptura amorosa es siempre una situación complicada y un hito de estas características fue el que remeció recientemente al espectáculo chileno, luego de que saliera a la luz el quiebre entre Américo y Yamila Reina.

La noticia no dejó de sorprender. Más aún, si se considera que la pareja tenía intenciones de casarse tras más de un año de relación.

Si bien los involucrados apenas se han referido a los hechos, las cosas entre ambos podrían haber estado bajo amenaza hace algún tiempo: uno de los antecedentes más decidores fue lo ocurrido en el Festival Oro Verde en la región del Maule, realizado el 6 y 7 de febrero y donde Yamila Reyna fue animadora y el artista fue parte de la parrilla.

En esa instancia, Américo reveló que su, por entonces, pareja le había pedido en reiteradas ocasiones que le dedicara una canción, lo que ocurriría esa noche. A lo que ella respondió: "Ah, justo ahora que estás en capilla se te ocurre dedicármela".

Luego del cierre de la noche, la pareja fue a unas cabañas a pasar la noche. Hasta ese lugar habría llegado carabineros tras un llamado donde se reportaron gritos. En todo caso, los uniformados no encontraron pruebas ni testigos de un posible conflicto o agresión.

El lunes, la actriz apareció en un programa de radio sin su anillo de compromiso, lo que sería un indicio clave de que la relación entre ambos.

La decisión de Yamila Reyna tras su término con Américo

Tras la bullada noticia del supuesto término entre ambos, la cordobesa informó, a través de su cuenta de Instagram, la cancelación de sus próximos tres shows de stand up fijados para el 12, 13 y 18 de febrero por "motivos personales de la artista".

Tammy Valenzuela, productora general de la Productora Femme, dijo a LUN que "la suspensión de los shows en Santiago fue más una decisión en conjunto (...) Yamila tiene agendada una gira para fin de mes en el sur de nuestro país y estamos evaluando la acción a tomar. Primero está el resguardo emocional de ella, luego lo demás".

