"Mi cerebro se apagó": El aterrador relato de los pilotos de F-35 que olvidan hasta su nombre tras el vuelo

26 abr. 2026 - 11:05 hrs.

El estremecedor testimonio de pilotos de combate que aseguran que “su cerebro se apagó” tras maniobras extremas revela el lado más humano (y vulnerable) de la aviación militar de élite.

En el caso del F-35, uno de los cazas más avanzados del mundo, el límite no lo marcan solo la tecnología o la ingeniería, sino la resistencia física y mental de quienes lo pilotan, reseña 1945.

¿Qué les pasa a los pilotos durante los vuelos en F-35?

Durante vuelos de alta exigencia, los pilotos son sometidos a intensas fuerzas G que pueden superar las 9 veces la gravedad terrestre, un nivel de presión provoca que la sangre se desplace rápidamente desde la cabeza hacia la parte inferior del cuerpo, dificultando que el cerebro reciba el oxígeno necesario.

Como consecuencia, pueden experimentar hipoxia, una condición que deteriora funciones básicas como la memoria, la visión y la conciencia.

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En este contexto, algunos pilotos han reportado episodios alarmantes: tras ejecutar maniobras complejas, son incapaces de recordar su propio nombre o lo que acaba de ocurrir segundos antes.

Esta desconexión momentánea está relacionada con un fenómeno conocido como pérdida de conciencia inducida por la fuerza G (G-LOC, por siglas en inglés), que puede generar desorientación severa y amnesia temporal.

Uno de los factores que agrava esta situación es el llamado “efecto empuje-tracción”, que ocurre cuando se combinan fuerzas G negativas y positivas en rápida sucesión.

Este cambio brusco incrementa el riesgo de que el cerebro sufra una interrupción en su funcionamiento normal, dejando al piloto en un estado de confusión o incluso inconsciencia.

Aunque el cuerpo humano puede tolerar entre 2 y 5 G sin mayores consecuencias, los niveles que se alcanzan en combate superan ampliamente ese umbral; por ello, los pilotos reciben entrenamiento especializado y utilizan equipos diseñados para mitigar estos efectos, como trajes anti-G.

Aun así, estos episodios ponen en evidencia que, pese a los avances tecnológicos, el factor humano sigue siendo el eslabón más crítico, pues en situaciones extremas, incluso los pilotos mejor preparados pueden enfrentarse a momentos en los que su mente simplemente deja de responder.

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