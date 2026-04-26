Alerta máxima: Estados Unidos agota sus 14 sistemas claves contra Irán mientras China espera su momento para atacar

26 abr. 2026 - 12:38 hrs.

La advertencia sobre una “alerta máxima” para Estados Unidos parte de una preocupación creciente: el desgaste acelerado de sus sistemas militares clave en medio del conflicto con Irán, mientras potencias como China observan con atención.

Aunque el país no se ha quedado completamente sin municiones, informes recientes de centros como el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) señalan que el verdadero problema no es la escasez inmediata, sino la incapacidad de reponer rápidamente los arsenales utilizados, reseña 1945.

En apenas 39 días de enfrentamientos, Estados Unidos ha consumido hasta el 50% de algunos de sus misiles e interceptores más importantes, entre los que destacan los Tomahawk, los JASSM y sistemas de defensa como Patriot y THAAD.

Las cifras son contundentes: cientos de misiles disparados en pocas semanas, lo que pone en evidencia una dinámica de guerra de desgaste en la que las reservas se reducen a un ritmo difícil de sostener.

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Falla clave: reposición demorada

El problema se agrava porque la base industrial de defensa estadounidense no puede producir estos sistemas con la rapidez necesaria, y es que muchos de estos equipos son extremadamente costosos y complejos, lo que implica que su reposición podría tardar años.

Esta limitación no solo afecta la capacidad militar actual, sino que compromete la preparación ante posibles conflictos futuros, especialmente con China o incluso Corea del Norte.

Ante esta situación, el Pentágono ha optado por cambiar de estrategia: en lugar de emplear armamento sofisticado de largo alcance, ha recurrido a municiones más económicas como las bombas JDAM; sin embargo, esta decisión implica mayores riesgos operativos, al exponer más a pilotos y aeronaves en combate.

Es importante recordar que Estados Unidos no solo debe abastecer sus propias fuerzas, sino también las de sus aliados, tomando en cuenta que países como Ucrania, Japón y naciones del Golfo dependen de estos mismos sistemas, lo que aumenta la presión sobre unas reservas ya limitadas.

El panorama se complica aún más con la proliferación de drones baratos por parte de adversarios como Irán, China y Corea del Norte, pues derribarlos resulta desproporcionadamente costoso, lo que debilita aún más la sostenibilidad del modelo militar estadounidense.

En este contexto, la prolongación de la guerra con Irán podría dejar a Estados Unidos en una posición vulnerable, reduciendo su capacidad de respuesta ante una eventual escalada en otros frentes, mientras que sus rivales estratégicos parecen dispuestos a esperar el momento en que esa debilidad sea más evidente.

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