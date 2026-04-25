Atención médica para veteranos de Estados Unidos: ¿Quiénes son elegibles y qué beneficios ofrece?

25 abr. 2026 - 10:15 hrs.

La atención médica para veteranos en Estados Unidos ha experimentado una expansión significativa en los últimos años, especialmente tras la implementación de la Ley PACT ( Ley de Promesa para Abordar los Tóxicos Integrales) en 2022.

Esta normativa amplió el acceso a servicios de salud y beneficios por discapacidad, permitiendo que un mayor número de exmilitares pueda incorporarse al sistema del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA).

Como resultado, más de 100.000 nuevos veteranos se registraron durante los primeros tres meses de 2026, reflejando un crecimiento acelerado en comparación con años anteriores.

¿Quiénes son elegibles?

El aumento en la inscripción responde, en gran medida, a la ampliación de los criterios de elegibilidad, pues en la actualidad pueden acceder quienes hayan servido en zonas de combate posteriores al 11 de septiembre, así como durante la guerra de Vietnam o la guerra del Golfo.

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También califican aquellos que estuvieron expuestos a sustancias tóxicas o peligrosas (como fosas de quema, Agente Naranja o radiación), incluso si dicha exposición ocurrió durante entrenamientos o dentro del territorio estadounidense.

Un aspecto clave es que ya no se requiere contar con una discapacidad certificada ni haber solicitado beneficios previamente, ya que la elegibilidad se determina según el lugar y período de servicio.

Además de ampliar el acceso, el VA ha abierto desde 2025 decenas de nuevos centros de atención, incrementado la disponibilidad de citas (incluidas fuera del horario habitual) y realizado inversiones millonarias para modernizar su infraestructura.

¿Qué beneficios ofrece?

También ha mejorado la gestión de beneficios, reduciendo significativamente los tiempos de espera y procesando cifras récord de solicitudes.

Los veteranos inscritos obtienen cobertura médica de por vida, que incluye atención primaria, especializada, salud mental, medicamentos y servicios preventivos, como evaluaciones por exposición a toxinas.

Diversos estudios del propio VA indican que quienes forman parte de este sistema tienden a tener mejores resultados de salud y mayores niveles de satisfacción en comparación con quienes reciben atención fuera de él.

En este contexto, los veteranos que no se hayan inscrito (o que hayan sido rechazados en el pasado) pueden revisar nuevamente su elegibilidad, ya que las condiciones actuales permiten que muchos más accedan a estos beneficios esenciales.

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