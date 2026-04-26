Escándalo militar: veterano deportado de Estados Unidos desata una guerra política que podría costarle el puesto a un congresista

26 abr. 2026 - 10:15 hrs.

El escándalo que rodea la deportación de un veterano del ejército estadounidense ha escalado rápidamente desde un caso individual a una crisis política con potencial impacto electoral.

La expulsión de Godfrey Wade, un residente permanente legal que sirvió durante la Guerra Fría, ha desatado una fuerte reacción que ahora amenaza con costarle el cargo al congresista republicano por Georgia, Rich McCormick, reseña Military.

El detonante de esta disputa fue la decisión de deportar a Wade pese a que su caso aún tenía recursos legales pendientes, pues la medida se ejecutó tras una orden previa vinculada a una audiencia de inmigración a la que el veterano no asistió, situación que, según expertos, ocurre con frecuencia debido a fallos en la notificación de las citas judiciales.

Veteranos no ciudadanos desprotegidos

La ausencia de mecanismos especiales de protección para veteranos no ciudadanos agrava este tipo de situaciones, dejándolos expuestos a decisiones que pueden ejecutarse sin una revisión completa.

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En este sentido, la forma en la que se desarrolló el caso provocó la indignación de Tony Kozycki, exoficial naval y abogado, quien decidió lanzar una campaña política para desafiar directamente a McCormick.

Kozycki sostiene que la falta de respuesta del congresista ante múltiples solicitudes de ayuda refleja una falla más amplia en la defensa de los derechos de los veteranos, ya que, para él, la deportación de Wade simboliza una negligencia institucional que requiere reformas urgentes.

La controversia ha abierto un debate más amplio en el Congreso sobre el trato a los exmilitares dentro del sistema migratorio: aunque se intentó impulsar una enmienda legislativa para reforzar las garantías procesales de los veteranos no ciudadanos, la propuesta fue rechazada por la mayoría republicana, intensificando aún más la polarización política sobre el tema.

De esta manera, la candidatura de Kozycki introduce un elemento de confrontación directa entre dos veteranos con visiones opuestas:

Por una parte, McCormick ha centrado su gestión en la seguridad nacional y la defensa; por la otra, su rival plantea una agenda enfocada en los derechos de los veteranos, el acceso a beneficios y la revisión de políticas migratorias.

Así, lo que comenzó como un caso legal individual se ha transformado en una disputa política de alto perfil, capaz de redefinir el equilibrio electoral en un distrito clave y de poner en entredicho la gestión de un congresista en funciones.

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