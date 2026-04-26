Femicidio frustrado en Quinta Normal: Sujeto intentó asfixiar y quemar a su pareja

26 abr. 2026 - 13:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un procedimiento por violencia intrafamiliar (VIF) se registró durante la madrugada de este domingo en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana, luego que Carabineros fuera alertado por la Central de Comunicaciones (CENCO) para verificar una grave situación ocurrida al interior de un domicilio ubicado en avenida Valdovinos.

Según los antecedentes policiales, el llamado se recibió cerca de las 03:10 horas, momento en que personal uniformado se trasladó hasta el lugar, donde constató la presencia de un hombre identificado como H.A.A.G., de 46 años, sin antecedentes penales, quien se encontraba en estado de ebriedad y con una herida abdominal.

De acuerdo con la declaración de su conviviente, M.A.C.A., mujer de 43 años, ambos habrían estado consumiendo alcohol cuando se produjo una discusión. En ese contexto, el imputado habría intentado asfixiarla y, posteriormente, se autoinfirió lesiones con un cuchillo. Además, la mujer relató que el sujeto la amenazó con incendiar el domicilio, rociando combustible tanto en el piso como en la ropa de la víctima, quien logró huir del inmueble y pedir ayuda.

¿Qué dijo Carabineros?

Sobre el procedimiento, el mayor Daniel Barrera, de la 22° Comisaría de Quinta Normal, señaló que "una connacional fue víctima de agresión por parte de su pareja, también un ciudadano chileno. El sujeto habría intentado agredirla de una manera mucho más grave, es decir, quitándole la vida mediante un arma blanca".

Respecto a la reacción del imputado ante la presencia policial, el oficial agregó que "este individuo, al verse acorralado por el personal policial, intentó, a través de un acelerante, quemar el domicilio".

Tras el procedimiento, la mujer fue trasladada hasta un centro asistencial, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve. El imputado también fue derivado a un recinto médico para evaluar su estado de salud, diagnosticándose igualmente lesiones leves.

Por instrucción del Ministerio Público, se dispuso el trabajo en el sitio del suceso por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (LABOCAR), además de ordenar que el individuo pase a control de detención ante el tribunal correspondiente.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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