Tiene un amplio prontuario policial: ¿Quién es el cantante urbano que quedó en prisión preventiva por microtráfico?

25 abr. 2026 - 18:25 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado se conoció sobre la detención de Fabián Riveros, un cantante urbano capturado el día viernes por detectives de la PDI y que quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por "microtráfico de drogas, tenencia ilegal de arma a fogueo adaptable y tenencia ilegal de municiones".

¿Quién es Fabián Riveros?

De acuerdo a la información policial, Riversos fue detenido junto a dos ciudadanos extranjeros, con quienes comercializaba diferentes tipos de drogas en tres domicilios de la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana.

El subprefecto Patricio Ruiz, jefe de la Bicrim Pudahuel, explicó que Riveros "ejercía las veces de encargado de los puntos de venta, ejerciendo una supervisión sobre los mismos".

"Uno de esos domicilios, por ejemplo, se utilizaba de fachada o punto de encuentro, y se trataba de una botillería. Por lo tanto, todo eso le permitía a esta persona generar una apariencia de normalidad" que no despertaba sospechas ante las transacciones ilícitas con drogas.

La policía civil informó también que Riveros tiene un amplio prontuario por delitos como "tráfico ilícito de drogas, robo con fuerza, receptación en reiteradas ocasiones, hurto simple, robo en bienes nacionales de uso público y robo en lugar habitado".

Esta ficha policial tiene estrecha relación con su carrera artística, ya que Riveros es uno de los exponentes de la "narcocultura". De hecho, muchas de sus canciones tienen letras relacionadas con delitos, dinero y drogas.

Además, en sus videos publicados en YouTube se hace ostentación de estos mismos tópicos, con la exhibición de armas, dinero, joyas, autos y hasta fuegos artificiales.

Debido a esto, el tribunal que lo formalizó esta jornada le impuso la cautelar de prisión preventiva, ya que, según explicó el fiscal (s) de Pudahuel, Gleys Fernández, se le consideró un "peligro para la seguridad de la sociedad" debido a su prontuario.

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