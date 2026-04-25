Estaba encargado de los "puntos de venta": Detienen a cantante urbano por microtráfico de drogas en domicilios de Pudahuel

25 abr. 2026 - 15:07 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives del equipo de MT0 de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Pudahuel de la PDI detuvieron a tres sujetos que comercializaban distintos tipos de drogas en tres domicilios de dicha comuna. Entre los detenidos se encuentra un conocido cantante urbano.

PDI detiene a cantante urbano en Pudahuel

De acuerdo a la información policial, los involucrados son un ciudadano colombiano, otro ecuatoriano y el chileno identificado como Fabián Riveros, quien mantenía paralelamente una carrera como cantante urbano en las redes sociales.

El subprefecto Patricio Ruiz, jefe de la Bicrim Pudahuel, explicó que Riveros "ejercía las veces de encargado de los puntos de venta, ejerciendo una supervisión sobre los mismos".

"Uno de esos domicilios, por ejemplo, se utilizaba de fachada o punto de encuentro, y se trataba de una botillería. Por lo tanto, todo eso le permitía a esta persona generar una apariencia de normalidad" que no despertaba sospechas ante las transacciones ilícitas con drogas.

Además, el subprefecto Ruiz señaló que Riveros utilizaba su calidad de cantante urbano para generar "conocimiento y vistosidad" para evitar también las sospechas sobre sus "negocios".

Pese a esta "carrera artística", Fabián Riveros cuenta con un amplio prontuario policial por los delitos de "tráfico ilícito de drogas, robo con fuerza, receptación en reiteradas ocasiones, hurto simple, robo en bienes nacionales de uso público y robo en lugar habitado".

En los tres inmuebles allanados, la PDI logró "encontrar 130 dosis de clorhidrato de cocaína y cocaína base, además de armamento, el que está siendo periciado para verificar si son aptos para el disparo".

Tras la audiencia de formalización, el fiscal (s) de Pudahuel, Gleys Fernández, explicó que el tribunal decretó "cautelares de baja intensidad" para los ciudadanos extranjeros, mientras que el cantante urbano quedó en prisión preventiva debido a sus antecedentes previos.

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