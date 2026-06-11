Vacaciones de invierno 2026: Revisa cuándo salen los escolares y la fecha de regreso a clases en cada región

11 jun. 2026 - 12:00 hrs.

Miles de estudiantes del país se preparan para disfrutar de las vacaciones de invierno 2026, uno de los descansos más esperados del calendario escolar antes de enfrentar la segunda parte del año.

Si bien gran parte de las regiones tendrá dos semanas de receso entre junio y julio, algunas zonas del norte y extremo sur contarán con fechas diferentes debido a factores climáticos y territoriales.

¿Cuándo salen de vacaciones de invierno los escolares en Santiago?

Los estudiantes de la Región Metropolitana comenzarán sus vacaciones de invierno el lunes 22 de junio.

El receso se extenderá hasta el viernes 3 de julio, por lo que el regreso a clases está programado para el lunes 6 de julio.

Vacaciones de invierno 2026: Fechas por región

Las siguientes regiones tendrán vacaciones de invierno entre el lunes 22 de junio y el viernes 3 de julio:

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Región Metropolitana

O'Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Las regiones que iniciarán sus vacaciones desde el lunes 6 de julio hasta el viernes 17 de julio son:

Los Lagos

En el extremo norte del país, las vacaciones serán más tardías, del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio

Arica y Parinacota

Tarapacá

Las regiones de la zona austral tendrán tres semanas de descanso: Del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio.

Aysén

Magallanes

¿Por qué las vacaciones de invierno tienen distintas fechas?

El calendario escolar es definido por las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de Educación considerando factores climáticos, sanitarios y territoriales propios de cada zona del país.

Por esta razón, algunas regiones adelantan o retrasan sus vacaciones de invierno respecto del resto de Chile, mientras que en zonas extremas, como Aysén y Magallanes, el receso se extiende por tres semanas.