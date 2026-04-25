"Lo único que quiero es a mi hija": Madre de joven desaparecida que vendía cartas Pokémon

25 abr. 2026 - 13:21 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado se realizó la formalización de un hombre y una mujer que fueron detenidos por el presunto homicidio de Dominic Camila Olortegui Quispe, joven de 20 años dedicada a la venta de cartas Pokémon en Santiago.

Ambos quedaron en prisión preventiva por el delito de "robo con homicidio" (120 días de investigación), mientras la Fiscalía sigue trabajando para dar con el paradero de la joven. La última vez que se vio a Dominic fue el pasado 12 de marzo, cuando salió desde su domicilio en Santiago Centro con un carrito donde trasladaba cartas Pokémon.

Su madre denunció públicamente que, tras la desaparición, recibió mensajes sospechosos desde el teléfono de su hija, lo que la llevó a pensar que se trataba de una eventual suplantación de identidad en redes sociales.

Incluso, afirmó que la persona que respondía no supo contestar una "pregunta de seguridad" que solo ambas conocían. Al día siguiente, su madre fue a su departamento y no la encontró. Luego, las cuentas de la joven en redes sociales fueron eliminadas.

"¿Qué voy a hacer con esas dos personas imputadas?"

Vilma, la madre de la joven, confesó que "yo lo único que quiero es a mi hija. ¿Yo qué voy a hacer con esas dos personas imputadas? Quiero a mi hija. ¿Dónde está? Encontrarla. Todavía sigo teniendo fe en que ella está por ahí, que aparezca".

Sobre la desaparición de Dominic, su madre comentó que "no me contestaba por escrito y llamé directo. Fui al departamento como a las 10 de la noche y tocan el citófono, nadie contesta y fueron directamente a tocar la puerta, nadie sale. Estuve hasta la madrugada en el departamento en la calle, esperándola a ver si mi hijita llegaba por ahí".

"Como hasta las 3:00 estuve en ese lugar", concluyó la madre de la joven en conversación con Meganoticias.

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