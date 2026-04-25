Inventó un falso intento de robo: Lo que se sabe del caso del excarabinero que protagonizó fatal accidente de tránsito

25 abr. 2026 - 09:34 hrs.

¿Qué pasó?

En la madrugada del viernes 24 de abril, un carabinero (dado de baja) de la Cuarta Comisaría de Santiago protagonizó un accidente en la intersección de Tarapacá con San Francisco, en pleno centro de la capital. El uniformado conducía un vehículo particular junto a otros funcionarios de civil cuando impactó a un automóvil de aplicación.

El choque provocó que una pasajera, una mujer de nacionalidad colombiana, saliera eyectada. Fue trasladada a la Posta Central en riesgo vital, pero horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

La huida y la falsa denuncia

Tras el accidente, los ocupantes del vehículo huyeron corriendo del lugar sin prestar ayuda. El conductor, un cabo de Carabineros, se dirigió posteriormente a la Duodécima Comisaría de San Miguel para denunciar un supuesto intento de robo de su vehículo.

Sin embargo, la versión fue descartada rápidamente por el propio funcionario que recibió la denuncia, ya que notó que el excabo estaba en estado de ebriedad.

"Está detenido por conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves y también por el delito del artículo 195 de la ley de tránsito, que en términos simples es darse a la fuga en todo accidente en que se produzcan lesiones", explicó el fiscal Felipe Olivari en dicha oportunidad.

Antes del accidente: El night club

Los antecedentes revelan que, antes del accidente, el carabinero y otros acompañantes estuvieron en un night club del centro de Santiago. Según la regenta del local, tres personas —incluido el imputado— se negaron a pagar una cuenta de cerca de $30 mil.

Carabineros en servicio acudió al lugar y realizó un control de identidad, pero al confirmarse que la cuenta había sido pagada posteriormente, los involucrados quedaron libres. Minutos después ocurrió el choque fatal.

"Se les hace un control de identidad, pero en ese momento la regenta indica que ya la cuenta, de aproximadamente $30 mil, había sido pagada", señaló el fiscal jefe de Flagrancia Centro Norte, Fernando Ruiz, respecto al episodio del night club.

Consecuencias judiciales y administrativas

El carabinero fue formalizado por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y por darse a la fuga. El tribunal decretó su prisión preventiva.

Paralelamente, Carabineros inició el proceso para dar de baja al funcionario y a los otros involucrados. La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, recalcó que se trata de un caso excepcional y reafirmó la política de “tolerancia cero” frente a este tipo de conductas.

Había llegado a Chile hace tres años: La joven fallecida

La joven fallecida por el accidente fue identificada como María Alejandra Flores Rodríguez, tenía 20 años y era oriunda de Medellín, Colombia. Había llegado a Chile hacía tres años.

Según contó uno de sus amigos, estaba estudiando para ser DJ y trabajaba paralelamente como maquilladora y manicurista para sostenerse económicamente.

Pero no solo se mantenía a sí misma, "se buscaba la vida porque es hermana mayor de dos chicos y ella es la que los sustenta", contó.