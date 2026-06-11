¿Cuánta plata se puede sacar de un cajero automático? Revisa los límites de giro según tu banco

11 jun. 2026 - 15:00 hrs.

Miles de personas utilizan diariamente los cajeros automáticos. Sin embargo, una de las consultas más frecuentes es cuál es el monto máximo que se puede retirar en una jornada.

En Chile, los límites de giro no son iguales para todos los bancos. Dependiendo de la institución financiera, el tope diario puede fluctuar entre $200.000 y $500.000.

Además, es importante considerar que estos montos corresponden al máximo acumulado por día, por lo que si realizas varios retiros durante la misma jornada, todos se suman hasta alcanzar el límite establecido.

¿Cuánto dinero se puede sacar en BancoEstado?

Los clientes de BancoEstado y usuarios de CuentaRUT pueden retirar hasta $400.000 diarios en cajeros de la misma red, y hasta $200.000 en CajaVecina.

Sin embargo, si el giro se realiza en cajeros automáticos pertenecientes a otros bancos, el límite disminuye a $200.000 por día.

¿Cuál es el límite de giro en Banco de Chile?

En el caso de Banco de Chile, los clientes pueden retirar hasta $400.000 diarios desde cajeros automáticos de la red de la entidad.

El monto puede estar sujeto a las condiciones particulares de cada tarjeta o producto contratado.

¿Cuánto permite retirar Banco Santander?

Los clientes de Banco Santander tienen un límite diario de hasta $300.000 para cuentas corrientes.

Si el retiro se efectúa en cajeros automáticos pertenecientes a otros bancos, el tope puede disminuir hasta $200.000 diarios.

¿Cuál es el máximo de retiro en BCI?

BCI es una de las entidades que permite los montos más altos de giro.

Los clientes con cuenta corriente pueden retirar hasta $500.000 diarios, mientras que quienes poseen cuentas de ahorro tienen un límite de hasta $200.000.

¿Cuánto dinero se puede sacar en Scotiabank?

Los clientes de Scotiabank pueden retirar hasta $400.000 diarios desde cajeros automáticos, aunque el límite puede variar dependiendo del tipo de cuenta, tarjeta y perfil del cliente.

Por esta razón, el banco recomienda revisar las condiciones particulares de cada producto o consultar directamente en sus canales oficiales para conocer el tope vigente.

¿Puedo girar más dinero en un mismo día?

Sí, siempre que no se supere el límite diario establecido por cada banco.

Por ejemplo, si una persona tiene un tope de $400.000 diarios, puede realizar varios giros durante el día, pero la suma total de todos ellos no podrá exceder ese monto.