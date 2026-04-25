Sería usada para artesanía en la cárcel: Mujer intentó ingresar droga oculta en troncos de leña a Centro Penitenciario de Temuco

25 abr. 2026 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

Gendarmería y personal del OS7 de Carabineros frustraron el ingreso de diversas drogas al Centro Penitenciario de Temuco, las cuales estaban ocultas en el interior de troncos de leña destinados supuestamente a talleres de artesanía para internos.

Debido a esto, una mujer de 26 años fue detenida y quedó con prisión preventiva tras ser presentada al Juzgado de Garantía de Temuco.

Intentan ingresar droga en troncos de leña a cárcel

Los peritajes de Carabineros identificaron las sustancias incautadas: aproximadamente medio kilo de marihuana, clorhidrato de cocaína, pasta base, clonazepam y flunitrazepam, estos dos últimos fármacos sujetos a control especial. Todo iba dirigido a un interno condenado que cumple condena en el recinto penitenciario.

El decomiso fue posible gracias al sistema tecnológico instalado en el sector de visitas y al trabajo del personal de Gendarmería que opera en la revisión de encomiendas. La Coronel Denise Malgarejo, Directora Regional de Gendarmería en La Araucanía, destacó que fue el trabajo conjunto entre tecnología y personal capacitado lo que permitió detectar las sustancias antes de que ingresaran al recinto.

El Teniente Coronel Felipe Cerda, Subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Carabineros Cautín, explicó que, por instrucción del fiscal de primeras diligencias, el procedimiento fue derivado al OS-7, unidad que realizó los peritajes y determinó los tipos y cantidades de droga encontradas. Cerda también relevó el trabajo coordinado y permanente entre Carabineros y Gendarmería para detectar este tipo de situaciones.

La imputada, de nacionalidad chilena, no solo enfrentó cargos por el intento de ingreso de drogas al penal, sino que además registraba una orden de detención vigente por el delito de estafa. Ambos antecedentes fueron considerados en la audiencia de control de detención, donde el tribunal decretó la prisión preventiva en su contra.

Este procedimiento refleja la sofisticación creciente de los métodos utilizados para intentar introducir drogas a los recintos penitenciarios, así como la necesidad de mantener sistemas de revisión tecnológicos y equipos capacitados en los puntos de acceso. Las investigaciones continúan para determinar el grado de responsabilidad del interno al que iban dirigidas las sustancias.

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